نتنياهو يشترط استسلام حماس لوقف الحرب

وفي سياق متصل، أكد نتنياهو أنه "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام".
وعلّق نتنياهو على مواقف بعض السياسيين في واشنطن قائلًا: "الأميركيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل، يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة".
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