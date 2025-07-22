الثلاثاء 2025-07-22 09:31 ص
 

نتنياهو يشترط استسلام حماس لوقف الحرب

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم، وربما نسمح لهم بمغادرة غزة، وقتها ستنتهي الحرب"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع حتى تحقيق هذا الشرط.اضافة اعلان


وفي سياق متصل، أكد نتنياهو أنه "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام".

وعلّق نتنياهو على مواقف بعض السياسيين في واشنطن قائلًا: "الأميركيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل، يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة".
 
 
gnews

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فلسطين نتنياهو يشترط استسلام حماس لوقف الحرب



 
 





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