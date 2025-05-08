الخميس 2025-05-08 02:24 ص
 

نتنياهو يشكك بمصير ثلاثة أسرى في غزة

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الخميس، 08-05-2025 12:46 ص
الوكيل الإخباري-   شكك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بمصير ثلاثة من المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقب تقارير متضاربة بشأنهم.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه على تلغرام "نعلم بشكل مؤكد أن 21 اسيرا على قيد الحياة، ولا جدال في ذلك، وهناك ثلاثة آخرين لا نعرف للأسف ما إذا كانوا على قيد الحياة".

وأضاف "لذا المؤكد هو أن 21 (أحياء) ولكننا لن نتخلى عن أي أحد، لا الثلاثة المتبقين ولا كل الآخرين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن ثلاثة من المحتجزين في قطاع غزة لقتوا حتفهم، لافتا إلى أن 21 فقط ما زالوا على قيد الحياة.
 
gnews

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