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نتنياهو يصدر أمرا بالتدخل عسكريا لمنع نجاح عشائر غزة في تأمين المساعدات

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 26-06-2025 03:09 ص

الوكيل الإخباري-   أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الجيش بوضع خطة لمنع تأمين عشائر غزة للمساعدات بعد نجاحها في حمايتها من النهب، مدعيين أن حماس تسيطر عليها.

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وأصدر نتنياهو وكاتس، مساء الأربعاء، بيانا مشتركا أعلنا فيه تكليف الجيش الإسرائيلي بوضع خطة خلال 48 ساعة لمنع حركة حماس من "السيطرة على المساعدات الإنسانية" في شمال قطاع غزة، وذلك على خلفية ما وصفاه بـ"تقارير عن استيلاء الحركة على شحنات الإغاثة وسرقتها من المدنيين".

ونجحت العشائر في غزة في تأمين الشاحنات التي تحمل المساعدات، وأعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة أنه تم تأمين شاحنات مساعدات إنسانية وصلت إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي بمدينة غزة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ومنع تعرضها للنهب.

 
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