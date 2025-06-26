نتنياهو يصدر أمرا بالتدخل عسكريا لمنع نجاح عشائر غزة في تأمين المساعدات

الوكيل الإخباري- أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الجيش بوضع خطة لمنع تأمين عشائر غزة للمساعدات بعد نجاحها في حمايتها من النهب، مدعيين أن حماس تسيطر عليها.

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