نتنياهو يطلب تأجيل شهادته أمام المحكمة اليوم بسبب تجدد القتال في غزة

07:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724345 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب تأجيل شهادته أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بسبب تجدد القتال في غزة. اضافة اعلان





وكانت إسرائيل قد شنّت عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين ، معلنة بذلك استمرار الحرب في القطاع .



وكالات





