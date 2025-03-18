نتنياهو يطلب تأجيل شهادته أمام المحكمة اليوم بسبب تجدد القتال في غزة

وكانت إسرائيل قد شنّت عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين ، معلنة بذلك استمرار الحرب في القطاع .
وكالات
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