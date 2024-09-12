 
الخميس 2024-09-12 02:07 ص
 
 

نتنياهو يطلب فتح تحقيق لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الخميس، 12-09-2024 01:07 ص
الوكيل الإخباري-    قالت القناة الـ12 إن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن المحكمة الجنائية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ولا يمكن منع ذلك.اضافة اعلان


وأضافت أن نتنياهو ووزير العدل طلبا من المستشارة القانونية للحكومة فتح تحقيق جنائي لمنع أوامر اعتقال الجنائية.
 
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