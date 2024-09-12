نتنياهو يطلب فتح تحقيق لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه

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الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 إن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن المحكمة الجنائية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ولا يمكن منع ذلك. اضافة اعلان





وأضافت أن نتنياهو ووزير العدل طلبا من المستشارة القانونية للحكومة فتح تحقيق جنائي لمنع أوامر اعتقال الجنائية.