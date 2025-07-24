نتنياهو يطلب من الوفد المفاوض في قطر العودة إلى إسرائيل للتشاور

جاء ذلك في أعقاب تسليم حركة حماس ردها على مقترحات وقف إطلاق النار، والذي تضمن مطالب بتجميد القتال لمدة 60 يوما، إضافة إلى خرائط محدثة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
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