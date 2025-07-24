نتنياهو يطلب من الوفد المفاوض في قطر العودة إلى إسرائيل للتشاور

05:15 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، عن عودة فريق التفاوض في قطر حول وقف النار في غزة إلى إسرائيل للتشاور. اضافة اعلان





جاء ذلك في أعقاب تسليم حركة حماس ردها على مقترحات وقف إطلاق النار، والذي تضمن مطالب بتجميد القتال لمدة 60 يوما، إضافة إلى خرائط محدثة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.