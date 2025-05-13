نتنياهو يعترف بتدمير المنازل في غزة عمدا

وقال نتنياهو خلال الجلسة المغلقة: "ندمر المزيد من المنازل في غزة يومًا بعد يوم، وبالتالي لن يجد الفلسطينيون مكانًا يعودون إليه". وأضاف: "النتيجة الوحيدة ستكون هجرة الغزيين خارج القطاع، لكن التحدي الأكبر هو إيجاد دول توافق على استقبالهم".
وذكر نتنياهو أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته الأخيرة لضم غزة إلى الولايات المتحدة، لكنه أقر بوجود عقبات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة.
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