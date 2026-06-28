نتنياهو يعتزم تشكيل "حكومة وطنية موسّعة" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة

وكان نتنياهو البالغ 76 عاما، والذي تولى رئاسة الحكومة مدة أطول من أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر، بما يتجاوز 18 عاما بالمجموع منذ العام 1996، أعلن في منتصف حزيران أنه يعتزم الترشح في الانتخابات المقررة في موعد أقصاه 27 تشرين الأول.
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