نتنياهو يعتزم تشكيل "حكومة وطنية موسّعة" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، عزمه على تشكيل ائتلاف حكومي موسع في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، نائيا بنفسه عن اليمين المتطرف واليسار على السواء.

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