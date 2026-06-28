الأحد 2026-06-28 12:32 ص

نتنياهو يعتزم تشكيل "حكومة وطنية موسّعة" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الأحد، 28-06-2026 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، عزمه على تشكيل ائتلاف حكومي موسع في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، نائيا بنفسه عن اليمين المتطرف واليسار على السواء.

اضافة اعلان


وكان نتنياهو البالغ 76 عاما، والذي تولى رئاسة الحكومة مدة أطول من أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر، بما يتجاوز 18 عاما بالمجموع منذ العام 1996، أعلن في منتصف حزيران أنه يعتزم الترشح في الانتخابات المقررة في موعد أقصاه 27 تشرين الأول.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يعتزم تشكيل "حكومة وطنية موسّعة" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة

الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

أخبار محلية الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية النقابات المهنية بإربد تنتدي بالأعياد الوطنية

المنتخب الوطني

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: حرب اسرائيل على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

دائرة الآثار العامة

أخبار محلية بيان توضيحي صادر عن دائرة الآثار العامة

لتقى جلالة الملك عبدالله الثاني عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية جيم روس. وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن و الولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

أخبار محلية الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 






الأكثر مشاهدة

 