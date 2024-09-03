نتنياهو يعرض خريطة تضم الضفة الغربية لإسرائيل

الوكيل الإخباري- اعتبرت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن الخريطة التي استعرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي ضمت الضفة الغربية لإسرائيل تكشف أجندات اليمين المتطرف.



وقالت الخارجية في بيان إن خريطة تنياهو تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه.



وأضاف البيان: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية".

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وتابعت: "وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبارادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تحد سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".