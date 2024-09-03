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نتنياهو يعرض خريطة تضم الضفة الغربية لإسرائيل

من المصدر
من المصدر
الثلاثاء، 03-09-2024 02:11 م

الوكيل الإخباري-  اعتبرت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن الخريطة التي استعرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي ضمت الضفة الغربية لإسرائيل تكشف أجندات اليمين المتطرف.

وقالت الخارجية في بيان إن خريطة تنياهو تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه.

وأضاف البيان: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية".

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وتابعت: "وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبارادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تحد سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".


وأردفت: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه".

 
gnews

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