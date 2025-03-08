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نتنياهو يعقد الليلة تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق الأسرى بغزة

نتنياهو
نتنياهو
 
السبت، 08-03-2025 09:33 م
الوكيل الإخباري-   يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق الأسرى بقطاع غزة، عشية اجتماع مقرر للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينت".اضافة اعلان


أفادت بذلك هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في وقت يواصل فيه نتنياهو عرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، متوعدا باستئناف حرب الإبادة على القطاع.
 
 
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