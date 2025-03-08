نتنياهو يعقد الليلة تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق الأسرى بغزة

أفادت بذلك هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في وقت يواصل فيه نتنياهو عرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، متوعدا باستئناف حرب الإبادة على القطاع.
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