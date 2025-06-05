نتنياهو يعلّق على استعادة جثتي جودي وغادي من غزة

وقال نتنياهو:"في عملية خاصة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثتا اثنين من مختطفينا اللذين كانا محتجزين لدى منظمة حماس الإرهابية القاتلة، جودي فاينشتاين-هاجاي وغادي هاجاي من كيبوتس نير عوز".
وتابع:"قُتلت جودي وغادي في 7 أكتوبر واختُطفا إلى قطاع غزة، مع جميع مواطني إسرائيل. أتقدم أنا وزوجتي بأحر التعازي لعائلتيهما العزيزتين، قلوبنا تتألم لفقدهما الأليم".
وأضاف:"أتقدّم بالشكر والتقدير للمقاتلين والقادة على العملية الحازمة والناجحة. لن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مختطفينا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا".
سكاي نيوز
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