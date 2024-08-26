نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليقا على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى.

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وكان بن غفير قد زعم بأن السياسة تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى وقال إنه سيبني كنيسا هناك.

بدوره قال وزير الداخلية موشيه أربيل إنه على نتنياهو التحرك فورا لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى.