نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

وكان بن غفير قد زعم بأن السياسة تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى وقال إنه سيبني كنيسا هناك.
وأضاف أن افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء.
-
أخبار متعلقة
-
حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة
-
بن غفير يهاجم غالانت ويعدّه منحنيا أمام حماس
-
33 شهيدا و66 جريحا في غزة خلال 24ساعة
-
حماس: إعلان بن غفير خطير ويكشف عن نيات الاحتلال
-
5 شهداء بقصف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة غزة
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا
-
هيومن رايتس تطالب بالتحقيق باعتداءات الاحتلال
-
غالانت: تصرفات بن غفير تعرّض الأمن القومي للخطر
c4m