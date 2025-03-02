نتنياهو يعلن منع دخول المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

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وقال نتنياهو إن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات.



وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى.