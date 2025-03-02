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نتنياهو يعلن منع دخول المساعدات إلى غزة

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بنيامين نتنياهو
الأحد، 02-03-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

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وقال نتنياهو إن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات.


وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى.


وأوضح أنه إذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى.

 
gnews

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