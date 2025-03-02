نتنياهو يعلن منع دخول المساعدات إلى غزة

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى.
وأوضح أنه إذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى.
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