الأحد 2025-10-19 12:48 ص
 

نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له
بنيامين نتنياهو
 
السبت، 18-10-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه سيترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقرّرة في تشرين الثاني 2026.

اضافة اعلان


وسئل عبر القناة 14 الإسرائيلية: "هل تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لتصبح رئيسا للوزراء؟"، فأجاب نتنياهو إيجابا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجامعة الاردنية

أخبار محلية الجامعةُ الأردنيّة تحيل ملفّ الطلبة المتورطين في الأحداث الأخيرة إلى المجلس التأديبي

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

فلسطين نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: حرب غزة ستنتهي بعد انتهاء المرحلة الثانية من الهدنة ونزع سلاح حماس

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

أخبار محلية إشهار رواية "ظلال على شرفة المجهول" في الرصيفة

توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد

فلسطين حكومة نتنياهو تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر"

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة