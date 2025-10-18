نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه سيترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقرّرة في تشرين الثاني 2026.

