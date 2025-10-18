نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

وسئل عبر القناة 14 الإسرائيلية: "هل تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لتصبح رئيسا للوزراء؟"، فأجاب نتنياهو إيجابا.
