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نتنياهو يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الإثنين، 02-12-2024 03:43 م
الوكيل الإخباري-   يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، أمام محكمة للدفاع عن نفسه في قضايا فساد ضده، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.اضافة اعلان


وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلي (الشين بيت) أوصى بنقل جلسة مخصصة لإدلاء نتنياهو بشهادته من المحكمة المركزية في القدس إلى مكان تحت الأرض في تل أبيب لأسباب أمنية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن التوصية بنقل جلسة إدلاء نتنياهو بشهادته من القدس إلى تل أبيب جاءت بناء على معلومات سرية للغاية.

وقالت القناة الإسرائيلية -اليوم الاثنين- إن الوصية جاءت أيضا من إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وإن الجلسة ستعقد في قاعة محكمة محمية تحت الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب.

وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الأسبوع المقبل، حيث أدلى في الماضي بشهادته أكثر من مرة، للدفاع عن نفسه في قضايا فساد ضده.

الجزيرة 
 
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