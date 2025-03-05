نتنياهو ينتقد تحقيق الشاباك بشأن 7 أكتوبر وأزمة الثقة تتصاعد

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك، رونين بار، "وصلت ذروتها"، ولا يُستبعد أن يقرر نتنياهو إقالته، لكنه قد يواجه صعوبات ومعارضة من المستشارة القانونية للحكومة إذا اتخذ قرار الإقالة.
كما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن محيط نتنياهو شن "هجومًا غير مسبوق" على رئيس الشاباك بعد التحقيق، ونقلت عن مقربين من رئيس الوزراء أن بار فشل كليًا في التعامل مع حماس ومع أحداث 7 أكتوبر، وعرض تحقيقات "لا تجيب على أي سؤال".
وأقر الشاباك، أمس الثلاثاء، بفشله في تقييم قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل السابع من أكتوبر، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وبعد صدور تحقيق الشاباك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، رئيس الوزراء نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أن الأخير "يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب نتنياهو بيانًا ورد فيه أن "نتائج التحقيق لا تتناسب مع حجم الفشل والتقصير الذي ارتكبه الجهاز ورئيسه، فقد فشل رئيس الشاباك في كل ما يتعلق بمكافحة الجهاز لحركة حماس بشكل عام، وفي أحداث السابع من أكتوبر بشكل خاص".
وأشار إلى أن "رئيس الشاباك لم يرَ من المناسب إيقاظ رئيس الوزراء ليلة عملية 7 أكتوبر، وهو القرار الأكثر وضوحًا".
وذكرت هيئة البث - عبر حسابها على منصة إكس - أن تقرير الشاباك خلص إلى أنه "كانت هناك ثغرات ومشاكل في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية بشكل عام، وفي آليات الرقابة على العمل الاستخباراتي بشكل خاص ليلة 7 أكتوبر".
وقال التقرير إن "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من هجوم 7 أكتوبر".
يشار إلى أن عددًا من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين استقالوا من مناصبهم، معلنين تحمّلهم جانبًا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت يرفض فيه نتنياهو تحمل أي مسؤولية ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
الجزيرة
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