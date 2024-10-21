نتنياهو ينعى صاحب أكبر رتبة في جيشه بعد قتله في غزة

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته ساره ، جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي الذين قضت عليهم المقاومة اللبنانية و الفلسطينية في معارك جنوب لبنان وقطاع غزة ، وذلك بعد أن تمكنت المقاومة الفلسطينية من القضاء على صاحب أكبر رتبة في الجيش الإسرائيلي ، وهو العقيد الدرزي إحسان دقسا .

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وقال نتنياهو في منشور عبر منصة "X" : "نود أنا وزوجتي سارة أن نرسل تعازينا من أعماق قلوبنا إلى عائلات أبطالنا الذين سقطوا في معارك جنوب لبنان وقطاع غزة في الأسبوع الماضي، وهم : الرقيب كورين بيتان، الرقيب يهودا درور ياهلوم، الرقيب يعقوب هيليل، الرقيب أوفير بيركوفيتش. الدقة.) يشاي ناثانيال جرينباوم.



والذين انضموا إلى بقية قتلانا الأبطال البواسل الذين سقطوا في حرب القيامة. حيث سقط اليوم قائد اللواء 401 مدرع العقيد الراحل احسان دقسا.



إحسان كان بطلاً من أبطال إسرائيل، محاربًا وقائدًا. شخصية نموذجية لعهد الحياة مع الطائفة الدرزية.لقد اختار أن يستثمر كل طاقته في أمن إسرائيل ومواطنيها.



وأود أن أتقدم بالتعازي إلى زوجته هدى وأبنائه العمري وريف وياسمين. كلنا نصلي من أجل السلام لجرحانا الأبطال.



ومنذ اليوم الأول لمجزرة 7 أكتوبر الرهيبة، قاتل اللواء 401 مدرع وصد هجوم الإرهابيين بجسده.



ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم وهي في حالة هجوم للقضاء على حماس . وتحت قيادة اللواء إحسان، أظهر مقاتلو وقادة اللواء عدوانية، وسعوا لتحقيق النصر - وقبل كل شيء - الشجاعة. ومهمتهم هي مهمتنا جميعا: القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين لدينا، وإعادة سكاننا في الشمال والجنوب سالمين إلى منازلهم. هذه إرادة أبطالنا هذه هي مهمتنا. ليرحم شهدائنا ويبقى ذكرهم في قلوبنا دائما.



جدير بالذكر أن العقيد إحسان كان ينكل بأهالي شمال قطاع غزة قبل أن يتمكن مقاوم غزاوي بحذاء رث مهترئ من تجهيز عبوة شديدة الانفجار لينسف بها الدبابة التي كان يستقلها صاحب أكبر رتبة في الجيش الإسرائيلي .