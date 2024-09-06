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نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الجمعة، 06-09-2024 12:37 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -لقناة فوكس نيوز الأميركية- إن التقارير التي أشارت إلى اقتراب إسرائيل بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة.اضافة اعلان


وأضاف أنه يمكن للناس الاحتجاج، لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة، في إشارة إلى المظاهرات المتواصلة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية.
 
gnews

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