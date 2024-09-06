نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة

وأضاف أنه يمكن للناس الاحتجاج، لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة، في إشارة إلى المظاهرات المتواصلة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية.
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