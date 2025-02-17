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نتنياهو يوعز بتطبيق فوري لقانون حظر الأونروا

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 17-02-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-   قال ديوان الحكومة الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بتطبيق فوري لقانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".اضافة اعلان


وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
 
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