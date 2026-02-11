نتنياهو يوقع عقد انضمام إلى مجلس السلام في غزة

07:19 م

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقر "بلير هاوس" بالعاصمة الأميركية واشنطن، وذلك قبيل القمة المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.





ووفق ما أوردته التقارير، وقع نتنياهو خلال اللقاء على وثيقة الانضمام إلى "مجلس السلام في غزة"، في خطوة تأتي قبيل مباحثات سياسية رفيعة المستوى مع الإدارة الأميركية. دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة المجلس أو مهامه.

