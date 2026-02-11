نتنياهو يوقع عقد انضمام إلى مجلس السلام في غزة

ووفق ما أوردته التقارير، وقع نتنياهو خلال اللقاء على وثيقة الانضمام إلى "مجلس السلام في غزة"، في خطوة تأتي قبيل مباحثات سياسية رفيعة المستوى مع الإدارة الأميركية. دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة المجلس أو مهامه.
