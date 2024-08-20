نجل أسير إسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت التخلي عن المحتجزين

الوكيل الإخباري- قال نجل الأسير الإسرائيلي الذي أعيدت جثته من غزة أليكس دنتسيغ لصحيفة معاريف إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت التخلي عن المحتجزين في غزة من أجل البقاء في السلطة.

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