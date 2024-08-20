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نجل أسير إسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت التخلي عن المحتجزين

مظاهرات تطالب بإجراء صفقة تبادل للأسرى
مظاهرات في تل أبيب تطالب بإجراء صفقة تبادل للأسرى
الثلاثاء، 20-08-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري- قال نجل الأسير الإسرائيلي الذي أعيدت جثته من غزة أليكس دنتسيغ لصحيفة معاريف إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت التخلي عن المحتجزين في غزة من أجل البقاء في السلطة.

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وأضاف من المحتمل جدا أن يكون أبي قُتل مع مختطفين آخرين في قصف إسرائيلي كبير، مؤكدا أنه كان يمكن إعادة "الأسرى" أحياء لكن نتنياهو قرر التضحية بهم.

gnews

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