نجل أسير إسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت التخلي عن المحتجزين

وأضاف من المحتمل جدا أن يكون أبي قُتل مع مختطفين آخرين في قصف إسرائيلي كبير، مؤكدا أنه كان يمكن إعادة "الأسرى" أحياء لكن نتنياهو قرر التضحية بهم.
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