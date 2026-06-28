نحو 50٪ من أجهزة غسيل الكلى توقفت عن العمل في غزة

02:30 م

الوكيل الإخباري- أوضح رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي الدكتور غازي اليازجي ، أن قسم غسيل الكلى يواجه أزمة حادة نتيجة توقف عدد من الأجهزة عن العمل؛ بسبب نقص مادة بيكربونات الصوديوم الضرورية لتشغيل أجهزة الغسيل. اضافة اعلان





وأضاف أن 25 جهازًا خرجت عن الخدمة في الفترة الأخيرة، ولم يتبقَّ سوى 26 جهازًا فقط تعمل بشكل جزئي، مما أدى إلى ضغط كبير على القسم، ودفع الطواقم الطبية لاتخاذ إجراءات طارئة شملت تقليص مدة جلسة الغسيل من 4 ساعات إلى 3 ساعات، وتقليل عدد الجلسات الأسبوعية من 3 مرات إلى مرتين، وهو ما انعكس سلباً على حالة المرضى ورفع من مستوى الخطورة عليهم.



كما وأكد أن استمرار هذا النقص يهدد استقرار الخدمة ويضع حياة مرضى الفشل الكلوي في دائرة الخطر، مشيراً إلى أن الوضع أدى إلى تدهور الحالة الصحية لنحو 240 مريضًا يعانون من قصور كلوي مزمن من الدرجة الخامسة، مع زيادة خطر المضاعفات القلبية والتنفسية وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.



وفي ظل هذه الأزمة، ناشد المرضى في مجمع الشفاء الطبي بضرورة عودة عدد ساعات جلسات غسيل الكلى إلى وضعها الطبيعي، مؤكدين أنهم يعانون من إعياء شديد؛ بسبب تقليص الجلسات، وأن حالتهم الصحية تدهورت بشكل ملحوظ.









