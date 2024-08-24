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نزوح 100 ألف فلسطيني من دير البلح

غزة
ارشيفية
السبت، 24-08-2024 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت بلدية دير البلح بنزوح 100 ألف فلسطيني من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة.اضافة اعلان


وتؤوي دير البلح مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، خصوصا في مركز المدينة ومناطقها الغربية.
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