 
الجمعة 2024-11-29 11:30 ص
 

نسف مربعات سكنية في بيت لاهيا وجباليا وشهداء بحي الزيتون

هجمات جيش الاحتلال على مخيم النصيرات خلّفت شهداء وجرحى
هجمات جيش الاحتلال على مخيم النصيرات خلّفت شهداء وجرحى
الجمعة، 29-11-2024 10:24 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- قصفه مناطق في غزة، مخلفا شهداء وجرحى لا سيما في حي الزيتون ودير البلح، إلى جانب نسفه مربعات سكنية في مشروع بيت لاهيا وجباليا شمالي القطاع.اضافة اعلان


فقد استشهد 4 وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال منزلين في شارع الوحدة وحي الزيتون، في حين أصيب 8 جراء غارة جوية استهدفت استراحة بحرية غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي حين واصلت مدفعية الاحتلال استهداف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية بواسطة روبوتات في المناطق الشمالية من مشروع بيت لاهيا.

كما قالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال يواصل منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم، نسف المباني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

شارع غمرته الفيضانات في ولاية كيلانتان

عربي ودولي وفاة 3 أشخاص وإجلاء 80 ألف بعد أسوأ فيضانات تضرب ماليزيا منذ 10 سنوات

مدينة العقبة - ارشيفية

أخبار محلية بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة

التغير المناخي يلعب دورا مهما في زيادة نسب أشعة الشمس الضارة

منوعات "سرطان في الهواء" وسط أوروبا .. دراسة تكشف نتائج صادمة

هجمات جيش الاحتلال على مخيم النصيرات خلّفت شهداء وجرحى

فلسطين نسف مربعات سكنية في بيت لاهيا وجباليا وشهداء بحي الزيتون

تعبيرية

منوعات "بحمرون" .. مرض جلدي يغزو أطفال المغرب

محيط مدينة سراقب بريف إدلب شهد معارك ضارية بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري

عربي ودولي المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل

آثار قصف على الجنوب اللبناني

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن 68 قرية "محظورة" جنوب لبنان

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

عربي ودولي ستارمر يتعهد بتقليص أعداد المهاجرين إلى بريطانيا



 




الأكثر مشاهدة