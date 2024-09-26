 
الخميس 2024-09-26 10:52 ص
 
 

نشطاء بالليكود يرمون أهالي الأسرى لدى المقاومة بالبيض

جانب من المظاهرات التي تدعو لإبرام صفقة تبادل
جانب من المظاهرات التي تدعو لإبرام صفقة تبادل
الخميس، 26-09-2024 07:22 ص

الوكيل الإخباري- وقعت مواجهات بين أهالي الأسرى لدى المقاومة ونشطاء من حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، في مدينة نتانيا.

اضافة اعلان


حيث ألقى نشطاء الليكود البيض على ذوي الأسرى وقالوا "دعونا نرمي البيض على أي شخص يأتي إلى هنا".

 
gnews

أحدث الأخبار

نور الشريف ، أحمد العوضي

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

من المصدر

أخبار محلية الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي

آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية

عربي ودولي ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

تعبيرية

خاص بالوكيل صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم

احدى جزر تايوان

عربي ودولي للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

تعبيرية

اقتصاد محلي 54 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

جانب من المسرحية

أخبار محلية مسرحية الملجأ تتناول الأوضاع الراهنة بالعالم العربي



 


الأكثر مشاهدة