نفق في الضفة يخيف إسرائيل

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الجيش الذي عثر على نفق غير مكتمل باتجاه الجدار الفاصل، أول من أمس، يحقق الآن في مسار النفق والهدف منه، ويدرك أن الأساليب القتالية المتبعة في لبنان وقطاع غزة تنتقل فعلياً إلى الضفة الغربية، في إشارة واضحة إلى أنفاق حزب الله في لبنان أو تلك التي أقامتها حركة حماس بالقطاع.
وفي هذا الإطار، أكدت «القناة 14» الإسرائيلية أن التهديد تحت الأرض معروف جيداً لإسرائيل، سواء في غزة كتهديد رئيسي أو في الشمال كتهديد قديم بحوزة «حزب الله»، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا التهديد في الضفة أيضاً.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري: طواقم إطفاء تحاول إخماد حرائق اندلعت جراء الصاروخ اليمني
-
أثناء فرارهم نحو الملاجئ .. إصابة 9 إسرائيليين بسبب التدافع
-
مجدداً .. الاحتلال يقتحم مدينة جنين
-
صاروخ يمني يسقط في تل أبيب.. ولا إصابات
-
صحف عالمية: الحرب جعلت غزة أغلى مكان في العالم
-
غالانت يؤكد جاهزية الجيش للتصعيد مع لبنان
-
الآلاف يتظاهرون في تل ابيب مطالبين برحيل نتنياهو
-
حكومة غزة : مقبلون على كارثة قبيل دخول الشتاء