 
الأحد 2024-09-15 09:28 ص
 
 

نفق في الضفة يخيف إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 15-09-2024 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   أثار نفق غير مكتمل، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور عليه في طولكرم، شمال الضفة الغربية، خوفاً لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية قد يتطور فعلاً إلى انتفاضة كاملة، وتتخلله هجمات على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في داخل الضفة، أو على خط التماس.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الجيش الذي عثر على نفق غير مكتمل باتجاه الجدار الفاصل، أول من أمس، يحقق الآن في مسار النفق والهدف منه، ويدرك أن الأساليب القتالية المتبعة في لبنان وقطاع غزة تنتقل فعلياً إلى الضفة الغربية، في إشارة واضحة إلى أنفاق حزب الله في لبنان أو تلك التي أقامتها حركة حماس بالقطاع.

اضافة اعلان


وفي هذا الإطار، أكدت «القناة 14» الإسرائيلية أن التهديد تحت الأرض معروف جيداً لإسرائيل، سواء في غزة كتهديد رئيسي أو في الشمال كتهديد قديم بحوزة «حزب الله»، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا التهديد في الضفة أيضاً.

 

الشرق الاوسط 

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاعلام العبري: طواقم إطفاء تحاول إخماد حرائق اندلعت جراء الصاروخ اليمني

من المصدر

عربي ودولي هل تنتهي تأشيرة شنغن؟

تعبيرية

منوعات قتل نسر يهاجم البشر في النرويج

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

خاص بالوكيل الخارجية: تحرير أردنيين اثنين من عصابات في المكسيك

تعبيرية

طب وصحة "تظهر في الصباح".. 3 علامات تدل على إصابتك بمرض السكري

أرشيفية

فلسطين أثناء فرارهم نحو الملاجئ .. إصابة 9 إسرائيليين بسبب التدافع

من المصدر

منوعات لمعالجة تضخم أعداد الحيوانات.. زيمبابوي ستعدم 200 فيل

أرشيفية

فلسطين مجدداً .. الاحتلال يقتحم مدينة جنين



 


الأكثر مشاهدة