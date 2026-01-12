الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إخبارية فلسطينية اليوم الاثنين، بأنه جرى نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية.

