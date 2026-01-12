نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى في رام الله

ولم تنشر حتى هذه اللحظة تفاصيل دقيقة إضافية عن طبيعة حالة أبو مازن الصحية، لكن الوكالات الفلسطينية أكدت أن الفحوصات روتينية.
من جهته، زعم موقع "واينت" العبري زعم أن "رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن نقل إلى المستشفى في رام الله على وجه السرعة".
