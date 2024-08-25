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نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت وحدة خاصة لتحديد مكان السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار
الأحد، 25-08-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري-   أنشأت الاستخبارات العسكرية (أمان) والشاباك وحدة خاصة في مقر الشاباك مهمتها الوحيدة تحديد مكان يحيى السنوار بعد هجوم 7 أكتوبر وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية

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وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تولت المسؤولية لمراقبة وسائل اتصال السنوار وأنشأت قوة خاصة لتتبع مكان السنوار.


وأضافت أن المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون وصفوا مطاردة السنوار بأنها أكثر "إحباطا" من مطاردة بن لادن

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