نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت وحدة خاصة لتحديد مكان السنوار

الوكيل الإخباري- أنشأت الاستخبارات العسكرية (أمان) والشاباك وحدة خاصة في مقر الشاباك مهمتها الوحيدة تحديد مكان يحيى السنوار بعد هجوم 7 أكتوبر وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية

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وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تولت المسؤولية لمراقبة وسائل اتصال السنوار وأنشأت قوة خاصة لتتبع مكان السنوار.