نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت وحدة خاصة لتحديد مكان السنوار

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تولت المسؤولية لمراقبة وسائل اتصال السنوار وأنشأت قوة خاصة لتتبع مكان السنوار.
وأضافت أن المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون وصفوا مطاردة السنوار بأنها أكثر "إحباطا" من مطاردة بن لادن
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