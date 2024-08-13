هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين دروعا بشرية بغزة

وبين التحقيق أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة يتم بعلم من كبار ضباط الجيش حتى رئيس الأركان.
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