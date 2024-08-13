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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين دروعا بشرية بغزة

الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال




 

الثلاثاء، 13-08-2024 06:54 م
الوكيل الإخباري-  نشرت صحيفة هآرتس العبرية تحقيقا، الثلاثاء، قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة.

وبين التحقيق أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة يتم بعلم من كبار ضباط الجيش حتى رئيس الأركان.
gnews

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