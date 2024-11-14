هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعد خططا لبقاء طويل الأجل في غزة

وكانت وسائل الإعلام تداولت خلال الأسبوع الماضي صوراً لما قيل بأنها الأرض التي بدأ الاحتلال بإنشاء قاعدة عسكرية حصينة في محور نتساريم شمال قطاع غزة .
سكاي نيوز
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