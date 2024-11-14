 
الخميس 2024-11-14 01:46 م
 

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعد خططا لبقاء طويل الأجل في غزة

جيش الاحتلال في قطاع غزة
جيش الاحتلال في قطاع غزة
الخميس، 14-11-2024 12:14 م
الوكيل الإخباري-  كشفت صحيفة هآرتس، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراءات تشير إلى عزمه البقاء لوقت طويل في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن تلك الخطط تشمل الاحتفاظ بالسيطرة على أربع مناطق منها محوري نتساريم و فيلادلفيا و إقامة شريط عازل .اضافة اعلان


وكانت وسائل الإعلام تداولت خلال الأسبوع الماضي صوراً لما قيل بأنها الأرض التي بدأ الاحتلال بإنشاء قاعدة عسكرية حصينة في محور نتساريم شمال قطاع غزة .

سكاي نيوز
 
gnews

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