هآرتس: الشاباك قال لنتنياهو في مايو 2023 "لا مفر من عملية عسكرية بغزة"

واضاف ان رئيس الشاباك قال لنتنياهو في مايو 2023 بعد عملية للجيش ضد الجهاد الإسلامي إن حماس هي التحدي التالي.
رئيس الشاباك قال لنتنياهو في مايو 2023 إن شن عملية عسكرية في غزة لا مفر منه.
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