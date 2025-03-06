هآرتس: الشاباك قال لنتنياهو في مايو 2023 "لا مفر من عملية عسكرية بغزة"

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ان نتنياهو نفى أن يكون رئيس الشاباك قد نبهه لضرورة شن حرب في غزة قبل 5 أشهر من هجوم 7 أكتوبر.

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واضاف ان رئيس الشاباك قال لنتنياهو في مايو 2023 بعد عملية للجيش ضد الجهاد الإسلامي إن حماس هي التحدي التالي.