هآرتس: انتحار ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025

وأضافت "انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025 و21 جنديا خلال عام 2024".
وبينت ان غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية.
وتابعت ان نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير.
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