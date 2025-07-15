الثلاثاء 2025-07-15 08:55 ص
 

هآرتس: انتحار ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025

هآرتس: انتحار ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 15-07-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة هآرتس "ارتفاع عدد الجنود الاسرائيليين الذين انتحروا خلال الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة".

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وأضافت "انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025 و21 جنديا خلال عام 2024".


وبينت ان غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية.


وتابعت ان نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير.

 
 
gnews

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