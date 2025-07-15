هآرتس: انتحار ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة هآرتس "ارتفاع عدد الجنود الاسرائيليين الذين انتحروا خلال الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة".

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وأضافت "انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025 و21 جنديا خلال عام 2024".



وبينت ان غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية.