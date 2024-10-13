هآرتس تتحدث عن تراجع مخزون الجيش الإسرائيلي من الذخيرة

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أصبح يفرض موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة.

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هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من عام وسط انتقادات أممية ودولية لاستمرار العدوان في ظل ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والنازحين في القطاع، في حين يواصل محاولاته للدخول إلى لبنان والقضاء على حزب الله.

وفي سياق آخر ذكرت هآرتس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران في محاولة لتخفيف الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.

