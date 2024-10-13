هآرتس تتحدث عن تراجع مخزون الجيش الإسرائيلي من الذخيرة

وفي سياق آخر ذكرت هآرتس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران في محاولة لتخفيف الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.
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