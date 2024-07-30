هآرتس: 48 أسيرا فلسطينيا استشهدوا بسجون إسرائيل منذ بداية الحرب

11:28 ص

الوكيل الاخباري- قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن 48 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.



وأكدت الصحيفة أن 36 أسيرا من غزة استشهدوا في سجن سديه تيمان في صحراء النقب.