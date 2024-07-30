هآرتس: 48 أسيرا فلسطينيا استشهدوا بسجون إسرائيل منذ بداية الحرب

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697886 الوكيل الاخباري- قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن 48 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.وأكدت الصحيفة أن 36 أسيرا من غزة استشهدوا في سجن سديه تيمان في صحراء النقب. اقرأ أيضاً مصادر عبرية: 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في غزة الأونروا: نحو ألف إصابة أسبوعية بالتهاب الكبد في غزة الاحتلال يسحب قوات من الضفة والقطاع ويدفع بها إلى بيت ليد لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاق معتقل سدي تيمان مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس 9 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة وخان يونس الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل