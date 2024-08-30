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هاريس تدعو إلى وقف الحرب في غزة

هاريس
كامالا هاريس
الجمعة، 30-08-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري- نددت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، ليل الخميس الجمعة، بالعنف في غزة، وتطرقت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قائلة إن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قد استشهدوا"

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وفي مقابلة تلفزيونية على شبكة "سي ان ان"، دعت هاريس إلى "وقف لإطلاق النار"، لكنها رفضت في الوقت نفسه "تغيير سياسة التسليح الأميركية لإسرائيل" .


وتوعدت هاريس بـ"عواقب" على الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إذا ما انتخبت رئيسة للولايات المتحدة.


وعندما سئلت عن موضوع الهجرة، قالت: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عواقب، لدينا قوانين يجب احترامها وتطبيقها".

 
gnews

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