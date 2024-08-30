هاريس تدعو إلى وقف الحرب في غزة

وفي مقابلة تلفزيونية على شبكة "سي ان ان"، دعت هاريس إلى "وقف لإطلاق النار"، لكنها رفضت في الوقت نفسه "تغيير سياسة التسليح الأميركية لإسرائيل" .
وتوعدت هاريس بـ"عواقب" على الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إذا ما انتخبت رئيسة للولايات المتحدة.
وعندما سئلت عن موضوع الهجرة، قالت: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عواقب، لدينا قوانين يجب احترامها وتطبيقها".
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