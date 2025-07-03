هاكابي: لا مستقبل لحماس في غزة ونأمل أن يكون وقف إطلاق النار محسوما

09:18 م

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الوكيل الإخباري- قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، "لا مستقبل لحماس في غزة". اضافة اعلان





وأضاف هاكابي ردا على سؤال عما إذا كان وقف إطلاق نار في غزة لمدة 60 يوما اقترحته أميركا "أمرا محسوما": "نأمل أن يكون الأمر محسوما، لكنني أعتقد أن كل شيء سيكون وفقا لما ترغب حماس في قبوله".



وقال مصدر مقرب من حركة (حماس) الخميس، إن الحركة تتطلع للحصول على ضمانات بشأن الاقتراح الأميركي الجديد بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى إنهاء الحرب، في الوقت الذي قال فيه مسعفون إن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد العشرات.



وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين تبدو عالية، بعد مرور قرابة 21 شهرا على اندلاع شرارة الحرب.



وقال مصدر مطلع إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس بحلول غد الجمعة وإنه إذا كان الرد إيجابيا فإن وفدا إسرائيليا سينضم إلى محادثات غير مباشرة لإبرام اتفاق.



ميدانيا، استمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة على أنحاء متفرقة من غزة بلا هوادة مما أسفر بحسب السلطات الصحية في القطاع عن استشهاد العشرات.



واكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة زخما بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار أنهى الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لوقف لإطلاق النار مع حماس يستمر 60 يوما يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.