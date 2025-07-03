الخميس 2025-07-03 10:04 م
 

هاكابي: لا مستقبل لحماس في غزة ونأمل أن يكون وقف إطلاق النار محسوما

غزيون يشيعون شهداء في غزة
غزيون يشيعون شهداء في غزة
 
الخميس، 03-07-2025 09:18 م
الوكيل الإخباري-   قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، "لا مستقبل لحماس في غزة".اضافة اعلان


وأضاف هاكابي ردا على سؤال عما إذا كان وقف إطلاق نار في غزة لمدة 60 يوما اقترحته أميركا "أمرا محسوما": "نأمل أن يكون الأمر محسوما، لكنني أعتقد أن كل شيء سيكون وفقا لما ترغب حماس في قبوله".

وقال مصدر مقرب من حركة (حماس) الخميس، إن الحركة تتطلع للحصول على ضمانات بشأن الاقتراح الأميركي الجديد بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى إنهاء الحرب، في الوقت الذي قال فيه مسعفون إن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد العشرات.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين تبدو عالية، بعد مرور قرابة 21 شهرا على اندلاع شرارة الحرب.

وقال مصدر مطلع إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس بحلول غد الجمعة وإنه إذا كان الرد إيجابيا فإن وفدا إسرائيليا سينضم إلى محادثات غير مباشرة لإبرام اتفاق.

ميدانيا، استمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة على أنحاء متفرقة من غزة بلا هوادة مما أسفر بحسب السلطات الصحية في القطاع عن استشهاد العشرات.

واكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة زخما بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار أنهى الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لوقف لإطلاق النار مع حماس يستمر 60 يوما يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني بغزة

فلسطين الدفاع المدني بغزة: إسرائيل تمنعنا من إنقاذ أحياء تحت الأنقاض

جانب من اللقاء

عربي ودولي ترامب يلتقي الأسير الأميركي الإسرائيلي المفرج عنه ألكسندر

تعبيرية

أخبار محلية عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة

مسافرون ينظرون إلى لوحة معلومات المغادرة في مطار رواسي شارل ديغول

عربي ودولي فرنسا.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران الخميس والجمعة بسبب إضراب عمالي

غزيون يشيعون شهداء في غزة

فلسطين هاكابي: لا مستقبل لحماس في غزة ونأمل أن يكون وقف إطلاق النار محسوما

إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون

أخبار محلية إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون

الجامعة الأردنية

أخبار محلية زكريا الغول مديرا لإعلام الجامعة الأردنية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية عطاءان لشراء كميات من الشعير والقمح



 
 





الأكثر مشاهدة