هاليفي: أخطأنا في 7 أكتوبر وأنا أتحمل المسؤولية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي عن تحقيقات الجيش ان لا مشكلة لدينا في القول أننا أخطأنا يوم السابع من أكتوبر وأنا أتحمل المسؤولية.

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