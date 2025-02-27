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هاليفي: أخطأنا في 7 أكتوبر وأنا أتحمل المسؤولية

هاليفي
هاليفي
الخميس، 27-02-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي عن تحقيقات الجيش ان لا مشكلة لدينا في القول أننا أخطأنا يوم السابع من أكتوبر وأنا أتحمل المسؤولية.

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واضاف ان "المسؤولية تقع على عاتقي لقد توليت قيادة الجيش في 7 أكتوبر".

 
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