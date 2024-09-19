هجوم إسرائيلي على نتنياهو بسبب مقترح مصري

الوكيل الإخباري- اتهم تقرير للقناة الـ 12 الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل باستمرار على "نسف أي صفقة محتملة" لتبادل الرهائن قدمتها مصر منذ شهر ديسمبر الماضي.



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