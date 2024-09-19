هجوم إسرائيلي على نتنياهو بسبب مقترح مصري

وقال الوزير إنه كانت هناك فرصة كبيرة ضائعة، مشيرا إلى أنه كان من الصحيح أن يتم المضي قدما في المرحلة التالية من صفقة الرهائن، موضحا أنه كان من الممكن الإفراج عن الرجال الكبار الذين ماتوا في الأسر.
وسلط تقرير القناة الضوء على قرار نتنياهو عدم القبول بمقترح مصرى في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي، ومنعه وزير الدفاع يوآف غالانت، من إجراء مناقشة مع رئيس الموساد ديفيد برنياع في اليوم التالي.
-
أخبار متعلقة
-
القسام تعلن تدمير ناقلة جند واستهداف اثنتين بالقذائف الخميس
-
ثلاثة شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين
-
أنباء عن شهداء بعد اقتحام الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
مصابون إثر قصف إسرائيلي على شمال مخيم النصيرات
-
الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل
-
هيئة الأسرى: مرض السكابيوس يهدد حياة المعتقلين الأشبال في سجن عوفر
-
استشهاد طفل وإصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس