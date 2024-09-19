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هجوم إسرائيلي على نتنياهو بسبب مقترح مصري

ينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
ينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
الخميس، 19-09-2024 12:52 م

الوكيل الإخباري-  اتهم تقرير للقناة الـ 12 الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل باستمرار على "نسف أي صفقة محتملة" لتبادل الرهائن قدمتها مصر منذ شهر ديسمبر الماضي.

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ونسبت القناة في تقريرها، لوزير بارز في الكابينيت الإسرائيلى قوله إن تهديدات من الوزيرين اليمينيين المتطرفين "إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش"، تسيطر على مداولات الكابينيت بشأن إيجاد طريقة لمواصلة الإفراج عن الرهائن.

وقال الوزير إنه كانت هناك فرصة كبيرة ضائعة، مشيرا إلى أنه كان من الصحيح أن يتم المضي قدما في المرحلة التالية من صفقة الرهائن، موضحا أنه كان من الممكن الإفراج عن الرجال الكبار الذين ماتوا في الأسر.

وسلط تقرير القناة الضوء على قرار نتنياهو عدم القبول بمقترح مصرى في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي، ومنعه وزير الدفاع يوآف غالانت، من إجراء مناقشة مع رئيس الموساد ديفيد برنياع في اليوم التالي.

 
gnews

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