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هجوم للمستوطنين قرب قلقيلية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
الإثنين، 06-01-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مجموعات من المستوطنين هاجمت مساء اليوم مركبات المواطنين قرب بلدة الفندق شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان


ويأتي الهجوم بعد دعوات أطلقها مستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.
 
gnews

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