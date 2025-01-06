هجوم للمستوطنين قرب قلقيلية

ويأتي الهجوم بعد دعوات أطلقها مستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.
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