الخميس 2026-06-25 04:56 ص

هجوم من بدو النقب على بن غفير على خلفية نيته هدم المزيد من المنازل

هجوم من بدو النقب على بن غفير على خلفية نيته هدم المزيد من المنازل
هجوم من بدو النقب على بن غفير على خلفية نيته هدم المزيد من المنازل
 
الخميس، 25-06-2026 04:42 ص
الوكيل الإخباري-  أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عاصفة من الغضب بعد أن هدد بهدم منازل إضافية للبدو في النقب.اضافة اعلان


وحسب ما نقلت صحيفة "معاريف"، قال الأعضاء في مجلس القرى غير المعترف بها (هيئة شعبية تمثيلية تأسست عام 1997 بجهود من السكان البدو في منطقة النقب، وذلك لتمثيل مصالح العائلات والبلدات التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية)، رداً على تصريحات الوزير الإسرائيلي: "إيتمار بن غفير عنصري وكاذب أيضاً، لأن إنفاذ القانون لديه انتقائي".

ونُقل عن بن غفير، قوله إنه سينفذ عمليات هدم للمزيد والمزيد من المنازل: "قالوا لي إن البدو الذين هُدمت منازلهم ينامون في المدارس في عراد"، ونُقل عنه قوله: "إنهم متواجدون هناك لأنهم يقولون 'بن غفير يهدم منازلنا'. لذلك أقول لهم أن يجهزوا العديد من المدارس الإضافية لأنني سأهدم لهم المزيد".

وأدلى الوزير، وهو من اليمين المتطرف، بهذه التصريحات على خلفية الأنباء المتعلقة بمظاهرة حاشدة يخطط البدو لتنظيمها الخميس ضد سياسة هدم المنازل التي بُنيت بشكل غير قانوني في النقب، كجزء من الخطوة التي يقودها.
 
 


gnews

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