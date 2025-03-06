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هدم منازل لشهداء وأسرى واستشهاد فلسطيني في نابلس

جيش الاحتلال صعّد اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
جيش الاحتلال صعّد اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
 
الخميس، 06-03-2025 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز حومش بين مدينتي نابلس وجنين، في حين أُصيب طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب الخليل.اضافة اعلان


وداهمت قوات الاحتلال قرية الريحية جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما أُصيب فتى آخر برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، ما أدى إلى بتر إحدى أصابعه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي الخليل أيضًا، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الدقيقة في مسافر يطا (جنوب)، وحطمت قفل البوابة الرئيسية للمدرسة، ومزقت العلم الفلسطيني المنصوب في ساحة المدرسة.

وقالت إدارة المدرسة في بيان، إن هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المدرسة وتمزق العلم الفلسطيني. ودعت المدرسة المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لحماية المدارس الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية وداهمت أحياء في البلدة.

وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من مشاة جيش الاحتلال داهمت البلدة، وانتشر أفرادها في أحياء وشوارع عدة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين.

وتشهد بلدة العيساوية اقتحامات متكررة من قِبَل قوات الاحتلال، تقوم خلالها بمداهمة منازل السكان، وتفتيشها، واعتقال الشبان، والتدقيق في هوياتهم.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رافات شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وهدمت منزل الأسير هايل ضيف الله.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير هايل ضيف الله، البالغ من العمر 58 عامًا، بتنفيذ عملية دهس بصهريج غاز قرب مستوطنة جفعات أساف شرق رام الله العام الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

وأُصيب صحفيان فلسطينيان إثر سقوطهما خلال ملاحقة قوات الاحتلال للصحفيين وإطلاق النار عليهم أثناء تغطية هدم منزل الأسير هايل ضيف الله في بلدة رافات.

وكانت قوات الاحتلال قد فجرت منزلي الشهيد محمد مسك والأسير أحمد الهيموني في مدينة الخليل.

وكان الشهيد مسك والأسير الهيموني قد نفذا عملية إطلاق نار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في تل أبيب، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

الجزيرة
 
 
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