هدية باهظة الثمن من المقاومة لأحد الأسرى.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - كشف مصدر في كتائب عز الدين القسام عن الهدية التي قدمتها لأسير سيفرج عنه اليوم السبت.



وقال إن كتائب القسام قدمت للأسير ساغي ديكل قطعة ذهبية هدية لابنته التي وُلدت بعد 4 أشهر من أسره.

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