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هدية باهظة الثمن من المقاومة لأحد الأسرى.. تعرف عليها

جانب من عمليات تسليم الأسرى
جانب من عمليات تسليم الأسرى
السبت، 15-02-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري - كشف مصدر في كتائب عز الدين القسام عن الهدية التي قدمتها لأسير سيفرج عنه اليوم السبت.

وقال إن كتائب القسام قدمت للأسير ساغي ديكل قطعة ذهبية هدية لابنته التي وُلدت بعد 4 أشهر من أسره.

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وأضاف أن تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت، سيتم بمركبة تم الاستيلاء عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 
gnews

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