هذا شكل الهيكل المراد إعماره على أنقاض المسجد الأقصى - صورة

ويأتي نشر الصورة في إطار التحريض على المسجد الأقصى في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يتعرّض لها من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة وأداء كافة طقوس الهيكل المزعوم من سجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق ومحاولة إدخال القرابين، بالتزامن مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين خلال الاقتحامات.
وكانت مجموعات استعمارية يمينية متطرفة المعروفة بـ"نشطاء جبل الهيكل" نشرت في وقت سابق عبر حسابها مقطع فيديو معدّل بالذكاء الاصطناعي، يظهر حريقا كبيرا في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها، و أرفقت الفيديو بعبارة "النصر المطلق"، ومن ثم أعادت نشر الفيديو مرة ثانية وعلقت عليه بعبارة "قريبا في هذه الأيام".
ويتعرض الأقصى يوميا لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيا.
فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، ومنعهم من دخول المسجد خلال اقتحامات المستعمرين.
وهذه صورة الهيكل التي نشرها المستعمرون لمحاكاة الهيكل المزعوم الذي سيقيمونه مكان المسجد الأقصى :
وفا
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