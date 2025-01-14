هكذا علق ترامب على تقدم مفاوضات اتفاق غزة

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "نيوزماكس": "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة، هم بصدد إنهاء الاتفاق، لكن يجب أن يتم ذلك"، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
يُشار إلى أن السفير المقبل لترامب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، موجود في المنطقة، والتقى مسؤولين إسرائيليين وقطريين في الأيام الماضية.
ويتعاون ويتكوف عن كثب مع المبعوث الأميركي المنتهية ولايته للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي كان في الدوحة لعدة أيام.
وكان ترامب قد حذر الأسبوع الماضي من أن "الجحيم" سينفجر في الشرق الأوسط -وفقا لقوله- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.
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