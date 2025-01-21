هليفي: أتحمل مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر

10:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717707 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، الثلاثاء، إن إعادة المحتجزين هو أحد أهم أهداف الحرب على قطاع غزة. اضافة اعلان





وأعلن هليفي تحمله المسؤولية الكاملة عن فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، لافتا النظر إلى أن أي جهة ستحقق في أحداث السابع من أكتوبر ستحصل على الشفافية الكاملة.



وأشار هليفي إلى أن جيش الاحتلال لا يزال لديه مهمات يجب إكمالها تتعلق بحكم حركة حماس وقدرتها على القتال.



وأضاف هليفي أن غالبية قادة حزب الله اللبناني تم اغتيالهم، وعلى رأسهم أمين عام الحزب حسن نصر الله، كما تم قتل 4 آلاف عنصر من الحزب.



وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، أعلن الثلاثاء، استقالته من منصبه على ضوء الاعتراف بالفشل بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.