هليفي: أتحمل مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر

وأعلن هليفي تحمله المسؤولية الكاملة عن فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، لافتا النظر إلى أن أي جهة ستحقق في أحداث السابع من أكتوبر ستحصل على الشفافية الكاملة.
وأشار هليفي إلى أن جيش الاحتلال لا يزال لديه مهمات يجب إكمالها تتعلق بحكم حركة حماس وقدرتها على القتال.
وأضاف هليفي أن غالبية قادة حزب الله اللبناني تم اغتيالهم، وعلى رأسهم أمين عام الحزب حسن نصر الله، كما تم قتل 4 آلاف عنصر من الحزب.
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، أعلن الثلاثاء، استقالته من منصبه على ضوء الاعتراف بالفشل بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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