هولندا تحظر الواردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة

وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، إن الحظر سيشمل "استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية".
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي بعدم الإسهام في استمرار "وضع غير قانوني"، في إشارة إلى موقفها من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق القانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على مستوى التكتل، على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتزايد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا لمنظمة "غلوبال إيكو" غير الحكومية، فإن هولندا استحوذت خلال السنوات الماضية على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مادما جنوب نابلس
-
استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة
-
مستوطنون يحرقون أراض زراعية شمالي غرب القدس
-
أطباء بلا حدود: الاحتلال يقوّض المنظمة الصحية في فلسطين
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون "السجود الملحمي"
-
3 شهداء و22 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة
-
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية الفلسطينية
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان من مدينة قلقيلية