هولندا تحظر الواردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة

09:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، أنها ستفرض حظرًا على واردات المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 22 أيلول المقبل، لتنضم بذلك إلى دول أوروبية اتخذت إجراءات مماثلة، بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. اضافة اعلان





وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، إن الحظر سيشمل "استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية".



وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي بعدم الإسهام في استمرار "وضع غير قانوني"، في إشارة إلى موقفها من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق القانون الدولي.



وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على مستوى التكتل، على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتزايد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ووفقًا لمنظمة "غلوبال إيكو" غير الحكومية، فإن هولندا استحوذت خلال السنوات الماضية على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.





