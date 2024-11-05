 
الثلاثاء 2024-11-05 04:06 م
 

"هيئة الأسرى": إهمال طبي متعمد لقتل المعتقلين المرضى ببطء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 02:43 م
الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين المصابين والمرضى في سجون الاحتلال تفاقمت بعد بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن إدارة السجون تستخدم الإهمال الطبي سلاحا انتقاميا ضد المعتقلين، بحرمانهم من الرعاية الطبية والعلاج، حتى الذين يعانون منهم أمراضا مزمنة، وإصابات خطيرة قد تودي بحياتهم، إلى جانب ما يتعرضون له من ضرب وتنكيل دون مراعاة لحساسية وضعهم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وهذا مرشح للازدياد مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية أثناء الاعتقال، وداخل السجون.

وفي السياق، زار محامو الهيئة عدة سجون، وتفقدوا أحوال المعتقلين المرضى، وما يواجهونه من إهمال طبي، وسوء تغذية، وعنف جسدي، انعكست سلبا على أجسادهم التي فقدت الكثير من وزنها، وباتت هزيلة غير قادرة على مقاومة الأمراض.

وفا
 
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