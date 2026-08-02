هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن المحامية نقلت عن الأسيرة آمنة سويلم (55 عاما) من مدينة نابلس، المعتقلة منذ 3/11/2025، أن الظروف الاعتقالية في سجن "الدامون" قاسية وصعبة للغاية.
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