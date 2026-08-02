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هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"
هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"
 
الأحد، 02-08-2026 12:56 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، إن الأسيرات في سجن "الدامون" يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن.

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وأفادت الهيئة، في بيان، بأن المحامية نقلت عن الأسيرة آمنة سويلم (55 عاما) من مدينة نابلس، المعتقلة منذ 3/11/2025، أن الظروف الاعتقالية في سجن "الدامون" قاسية وصعبة للغاية.

 

وأضافت أن الأسيرة سويلم تعاني من آلام في الكتف نتيجة تمزق في الوتر، إضافة إلى مشكلات في الغدة الدرقية وفتق في عضلات البطن.

 
 


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