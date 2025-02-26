هيئة الأسرى: المعتقلون في سجن جلبوع يعانون البرد الشديد والتجويع

وأفادت محامية الهيئة في تقريرها بأن الأسير إبراهيم عدنان حرب (48 عامًا) من بلدة إسكاكا قضاء سلفيت، معتقل منذ تاريخ 5-10-2023، وهو موجود في قسم 3، غرفة رقم 12 في سجن جلبوع، حيث أمضى تسعة أشهر ونصف الشهر هناك قبل أن يتحول إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر مع تجديده لـ 4 أخرى، وهو يعاني من مرض السكري، ويأخذ ثلاث حقن أنسولين يوميًا، وفقد من وزنه 14 كيلوغرامًا بسبب سوء التغذية.
وأشارت إلى أنه يوجد معه في الغرفة كل من المعتقلين: محمد زياد أبو الرب من بلدة قباطية (المحكوم بالمؤبد)، ومحمد توفيق سليمان جبارين من أم الفحم (المحكوم بالمؤبد)، وماهر عابد من جنين، وأحمد عواد من نابلس، وقصي شريم من روجيب، وقيس رشيد من سالم بمحافظة نابلس، ونصر ضراغمة من طوباس، وجميعهم بخير ويبعثون بتحياتهم إلى الأهل، ويطلبون زيارة محامٍ.
وأضاف المعتقل في إفادته للمحامية خلال الزيارة، أن المعتقلين يعانون من البرد الشديد وقلة الأغطية والملابس الشتوية، كما أن الشبابيك في الغرف مفتوحة، حيث يُمنعون من إغلاقها بأي طريقة أخرى، فيما يظل الطعام على حاله سيئًا من حيث النوع والكم، والضوء في الغرف يظل مشتعلًا 24 ساعة ليلًا ونهارًا.
وأنه منذ شهرين لم تدخل القسم ماكينة حلاقة، ولا توجد قصّافة أظافر في الأقسام، إضافة إلى أن التفتيشات الليلية ما زالت مستمرة، خاصة في ساعات ما قبل الفجر، وقبل أيام تم تفتيش إحدى الغرف والاعتداء بالضرب على المعتقلين بداخلها.
وفا
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