الإثنين 2026-02-09 11:05 ص

هيئة الأسرى: قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
 
الإثنين، 09-02-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، الاثنين، إن حجم الجريمة داخل السجون الإسرائيلية في تزايد مستمر، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان


وأضاف شريتح أن قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يهدد كل الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن إقرار قانون الإعدام وتطبيقه على الأرض داخل سجون الاحتلال يشكل قلقا كبيرا وتهديدا خطيرا على حياة الأسرى الفلسطينيين، كما يمثل إنكارا لحقوقهم الإنسانية.

وأكد شريتح أن الهيئة تواصل مخاطبة المجتمع الدولي بشكل دائم من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني والتحذير من تبعات الصمت الدولي والخذلان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
 
 


